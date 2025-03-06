У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 881 800 своїх військових, зокрема 1140 – за останню добу
Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ, передає RegioNews.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 881800 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10261 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21311 (+7) од,
- артилерійських систем – 24108 (+21) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1096 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27929 (+80),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39606 (+94) од,
- спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).
Нагадаємо, ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі.
Сили оборони знищили ворожу техніку та російську піхоту біля Куп’янськаВсі новини »
06 березня 2025, 01:23В Україні представили найшвидший FPV-дрон "Перевертень"
05 березня 2025, 19:39Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни
05 березня 2025, 15:49
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Атака на Суми: "шахед" влучив у складське приміщення, загинула людина
06 березня 2025, 07:34Стало відомо, скільки цивільних залишається в Донецькі області
06 березня 2025, 07:18Росія вивела в Чорне море два кораблі: чи є ракетоносії
06 березня 2025, 07:17Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі
06 березня 2025, 07:06У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто
06 березня 2025, 06:57Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси
06 березня 2025, 05:45На Житомирщині чоловік ледь не втопився, провалившись під кригу
06 березня 2025, 04:25Ракетна атака на Кривий Ріг: відомо про 2 жертв і 29 поранених, серед них – дитина
06 березня 2025, 03:00Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років
06 березня 2025, 01:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »