Стало відомо, яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні

фото: ілюстративне

В Україні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків захворюваності на ГРВІ, грип та Covid-19

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, минулого тижня в Україні захворіли 273 220 людей, із них 144 335 - діти. До медичних закладів з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій потрапило 9 048 пацієнтів.

"Порівняно з минулим епідсезоном захворюваність на 13% нижча. Віруси грипу циркулюють у 22 областях. Від січня зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких чотири – серед дітей. Померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у 5 областях: Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Водночас у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській спостерігається середній рівень епідпорогу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений майже утричі.