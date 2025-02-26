В Україні за тиждень кількість хворих на ГРВІ та грип зросла на 20%

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В Україні протягом тижня на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 249,3 тисячі осіб. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих збільшилася на 20%

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За прогнозом епідеміологів, тенденція до зростання захворюваності зберігатиметься впродовж наступних двох тижнів.

У МОЗ запевняють, що на рівні країни рівень госпіталізацій серед пацієнтів з ускладненнями ГРВІ — не критичний.

Зокрема, за тиждень з 17 по 23 лютого до лікарень країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 госпіталізовано 6 927 людей, серед яких 4 133 – діти.

Серед пацієнтів які потребували медичної допомоги у медзакладі — в 220 людей діагностували COVID-19

Підйом захворюваності на ГРВІ зумовлено через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни.

З початку циркуляції вірусів грипу в країні — з січня — зареєстровано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання. За даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

Наразі в 3 областях — Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях — зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня.

Ще у 14 областях — Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях — середній рівень.

У Дніпропетровській та Миколаївській областях – низький рівень.

Нагадаємо, на Черкащині за минулий тиждень на чверть зросла захворюваність на грип та ГРВІ, померли двоє літніх людей.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині також зареєстровано летальний випадок від грипу типу А. Померлий не мав профілактичних щеплень.