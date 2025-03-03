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03 березня 2025, 13:22

На Буковині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений майже утричі

03 березня 2025, 13:22
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фото: freepik.com
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Жителі Чернівецькій області продовжують хворіти на грип та ГРВІ. Наразі рівень захворюваності у регіоні в 2,5 раза вище за епідемічний поріг

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"У Чернівецькій області за 9 тиждень 2025 року зареєстровано 10892 випадки ГРВІ, з них 6057 у дітей (56%). Інтенсивний показник захворюваності ГРВІ знаходиться на рівні минулого тижня та у 2,5 рази вище епідемічного порогу, розрахованого для області", - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулого тижня медики госпіталізували 228 осіб із них 126 дітей.

У відомстві зазначили, що завдяки вжитим обмежувальним заходам зареєстровано зниження рівнів захворюваності у Вижницькому районі на 24,3%, у Дністровському районі – зниження на 11,2%. Одночасно, у Чернівецькому районі зареєстровано зростання захворюваності ГРВІ на 12,2%, зокрема в м. Чернівці – на 27,7%.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники з пострілами затримали чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон і втекти до Румунії.

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