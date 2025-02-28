На Хмельниччині продовжили дистанційне навчання

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У Хмельницькій області через високий рівень захворюваності на ГРВІ серед дітей у деяких громадах продовжили дистанційне навчання

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

"У період з 3 по 7 березня 2025 року у Волочиській, Ізяславській, Кам'янець-Подільській, Нетішинській, Славутській, Хмельницькій та Шепетівській громадах у закладах освіти всіх типів та форм власності, за винятком закладів дошкільної освіти, мають продовжити навчання дистанційно", – зазначив голова ОВА.

Міські, селищні та сільські голови інших територіальних громад самостійно визначають форму організації освітнього процесу в межах своїх громад, крім закладів дошкільної освіти.

За словами Тюріна, таке рішення ухвалено через високий рівень захворюваності на ГРВІ серед дітей у деяких громадах області.

За 8 тиждень поточного року в області захворіло на ГРВІ 10735 осіб.Епідпоріг перевмищено на 37,8% .

Серед захворілих 56,4% складають діти до 17 років. Збільшилась і кількість госпіталізації на ГРВІ в заклади охорони здоров'я, в тому числі й дітей.

Зареєстровано 2 смертельні випадки від ускладнень грипу дорослих.

Нагадаємо, в столиці через захворюваність серед учнів на дистанційне навчання перевели 226 класів у 60 закладах освіти.

За тиждень з 17 по 23 лютого в Україні на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 249,3 тисячі осіб.

Наразі в 3 областях — Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях — зареєстровано перевищення епідемічного порогу високого рівня.