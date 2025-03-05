Стало известно, какая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на прошлой неделе в Украине заболело 273 220 человек, из них 144 335 - дети. В медицинские учреждения с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций попало 9048 пациентов.

"По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 13% ниже. Вирусы гриппа циркулируют в 22 областях. С января зарегистрировано 33 летальных исхода вследствие осложнений заболевания, из которых четыре – среди детей. У умерших не было профилактических прививок против гриппа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение эпидпорог высокого уровня зафиксировано в 5 областях: Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой. В то же время в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Черниговской наблюдается средний уровень эпидпорога.

Напомним, в Черновицкой области эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен почти в три раза.