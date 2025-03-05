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05 березня 2025, 12:11

Кабмін виділив 150 млн гривень на повернення українських біженців

05 березня 2025, 12:11
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фото: з відкритих джерел
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Уряд перенаправив 150 мільйонів гривень міністерству національної єдності на нову бюджетну програму. Її мета – сприяти поверненню українців з закордону

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

"Передано бюджетні призначення, передбачені міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну" у сумі 150 млн 28,7 тис. гривень, міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму", – зазначив він.

Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов у лютому припустив, що після завершення бойових дій та настання стабільного миру додому можуть повернутися майже 30% українських біженців.

За інформацією закордонних дипломатичних установ, станом на грудень 2024 року, за кордоном перебуває 7,7 мільйона українців. З них 5,3 мільйона – в країнах Європейського Союзу, 880 тисяч – у США, 408 тисяч – у Канаді, 200 тисяч – у Великобританії.

Нагадаємо, у Федеральній раді Швейцарії ухвалили нові заходи для спрощення працевлаштування біженців з України.

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