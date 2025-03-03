Фото: КМДА

3 березня в Україні завершили приймати заявки на виплати "Зимова єПідтримка". В уряді розповіли, на що найчастіше громадяни витрачали ці виплати

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає RegioNews.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, можливістю отримати одноразові виплати скористалися 14,4 мільйона громадян. За її словами, частина коштів пішла на благодійність, зокрема - на підтримку захисників та захисниць. Водночас виплати ще тривають. Використати кошти українці зможуть до кінця поточного року.

На що українці найчастіше витрачали "зимову тисячу":

Комунальні послуги – 4,9 мільярда гривень (57% від усіх витрат); 1,9 мільярда гривень.

Заклади харчування – 443 мільйони гривень;

Ліки – 237 мільйонів гривень;

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги – 234 мільйони гривень;

Благодійність, зокрема донати на ЗСУ – мільйони гривень;

Книжки та інша друкована продукція – 178 мільйонів гривень;

Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт – 120 мільйонів гривень;

Театри і кінотеатри – 80 мільйонів гривень;

Поштові послуги – 61 мільйон гривень.

Довідка. "Зимова єПідтримка" - це одноразова виплата в розмірі 1 000 гривень, яку могли отримати всі громадяни через заявку на порталі "Дія". Витратити ці кошти можна було на облігації та донати армії, оплату комунальних послуг, послуги у медичній галузі, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування, українські книги та ліки з програми "Національний кешбек".