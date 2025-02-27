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27 лютого 2025, 23:30

У Швейцарії спрощують працевлаштування для українців

27 лютого 2025, 23:30
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Ілюстративне фото
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Українцям у Швейцарії тепер буде простіше працевлаштуватися. Влада вирішила усунути одну платну процедуру

Про це повідомляє Blick, передає RegioNews.

У Федеральній раді Швейцарії ухвалили нові заходи для спрощення працевлаштування біженців з України. Влада хоче усунути потребу українцям отримувати додатковий дозвіл від влади кантону. Адже це є платною процедурою.

Тож тепер, згідно з рішенням Федеральної ради Швейцарії, працевлаштовані люди зі статусом захисту S (в категорію сходять українські біженці) зможуть змінювати місце проживання, якщо це їм потрібно для працевлаштування.

Варто підкреслити, що раніше швейцарські кантони суворо ставилися до українців, які хотіли змінювати місце проживання. Тепер процес буде полегшено. Зокрема, біженці, які ще не мають роботи, зможуть реєструватися в державних агентствах зайнятості Швейцарії та брати участь у заходах з професійної інтеграції або реінтеграції.

Слід зазначити, що, за даними станом на грудень 2024 року, за кордоном перебуває 7,7 мільйона українців. З них 5,3 мільйона - знаходяться в країнах Європейського Союзу.

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