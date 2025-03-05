Кабмин выделил 150 млн гривен на возвращение украинских беженцев

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Правительство перенаправило 150 миллионов гривен министерству национального единства на новую бюджетную программу. Ее цель – способствовать возвращению украинцев из-за границы

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

"Переданы бюджетные назначения, предусмотренные министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе "Обеспечение выполнения задач и мер по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150 млн 28,7 тыс. гривен, министерству национального единства Украины на новую бюджетную программу", - отметил он.

Ранее вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев в феврале предположил, что после завершения боевых действий и наступления стабильного мира на дом могут вернуться почти 30% украинских беженцев.

По информации зарубежных дипломатических учреждений, на декабрь 2024 года, за рубежом находится 7,7 миллиона украинцев. Из них 5,3 миллиона – в странах Европейского Союза, 880 тысяч – в США, 408 тысяч – в Канаде, 200 тысяч – в Великобритании.

Напомним, в Федеральном совете Швейцарии приняли новые меры по упрощению трудоустройства беженцев из Украины.