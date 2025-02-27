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27 лютого 2025, 12:24

День війни в Україні обходиться Росії у майже $1 млрд, – Буданов

27 лютого 2025, 12:24
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фото: Armyinform
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День війни Росії в Україні коштує майже мільярд доларів. Понад 40% бюджету РФ витрачає на оборону

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає RegioNews.

"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд (доларів - ред.) для них, – це величезні кошти. Щодо людського потенціалу, знову ж таки не треба себе обманювати, потенціал, мобілізаційний ресурс Російської Федерації розрахунково дасть їм змогу рухатися далі", – сказав він.

Як зазначив Буданов, за офіційними даними 41% бюджету країни-агресорки йде на оборону.

"Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні. Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на Російську Федерацію вже відчутний", – каже він.

При цьому Буданов додав, що допоки у Росії є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, "вони будуть балансувати".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник ГУР Кирило Буданов ще за три місяці до повномасштабного вторгнення передбачив плани росіян і продемонстрував карту майбутнього нападу, яка виявилася точною.

Раніше ми повідомляли, що Буданов вважає реалістичним досягнення припинення вогню цього року.

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