Понад 10 тисяч родин отримають новий дім: Кабмін виділив на компенсацію ВПО 15 млрд грн

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Кабінет Міністрів України спрямував 15 млрд грн на компенсацію внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

За його словами, завдяки зазначеному рішенню понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім. Кошти ВПО надаватимуть за програмою "єВідновлення".

"Перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати житлових сертифікатів уже надішли на рахунок Мінрозвитку, яким спільно з Мінсоцполітики створено окрему програму фінансування, спрямовану виключно для допомоги ВПО", ― наголосив прем'єр.

Він додав, що держава продовжує працювати над програмами відновлення, щоб кожен постраждалий отримав потрібну підтримку.

Нагадаємо, в 2025 році держава спрямує 19 млрд грн на програму "єВідновлення", за якою переселенці та всі українці отримують компенсації на ремонт, відбудову чи купівлю нового помешкання.