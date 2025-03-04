"Веселі перегони" з FPV: українські дронарі знищили російську піхоту на Півдні
На Півдні України бійці-прикордонники виявили та знищили FPV-дронами особовий склад і місця укриття російських військ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Виявилось, що тікати ворог вміє, а ховатись не дуже. Тому усі визначені цілі було вдало уражено, разом з учасниками окопних забігів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили два російські танки Т-90 на Покровському напрямку.
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