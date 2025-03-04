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04 березня 2025, 03:00

З'явилися кадри нічної роботи важких бомберів "Баба Яга" по росіянах на Харківщині

04 березня 2025, 03:00
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фото: ДПСУ
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Прикордонники-аеророзвідники цілодобово продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Вночі захисники завдали серії ударів по позиціях окупантів за допомогою важких бомберів "Баба Яга".

"У результаті ударів знищено три ворожі укриття та бойову машину. Окупанти не матимуть спокою ні вдень, ні вночі, допоки бодай один із них залишатиметься на нашій землі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями бійці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" вдарили дронами та мінометами по бліндажах ворога на Вовчанському напрямку.

РФ війна прикордонники окупанти Харківська область БПЛА втрати росіян бомбер Баба Яга
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