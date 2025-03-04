Бригада "Помста" показала, як "рубає" окупантів на Донеччині
Прикордонники бригади "Помста" знищили дронами на Донеччині САУ та три танки російських окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Підрозділ РУБпАК "Фенікс" показав ефективну роботу операторів ударних дронів на Донецькому напрямку.
"Загалом прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", 3 танки, пункт управління БпЛА, гармату, 4 одиниці автотранспорту окупантів і низку ворожих укриттів та піхоту", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони України показали, як виявили та знищили новітню російську САУ "Мальва".
Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"Всі новини »
04 березня 2025, 01:05"Ми завжди ведемо облік втрат": Сирський розповів, де росіяни мали найбільше втрат
03 березня 2025, 23:35Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 3 березня
03 березня 2025, 09:00
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
На Вінниччині через куріння сталася пожежа: загинула жінка
04 березня 2025, 03:55З'явилися кадри нічної роботи важких бомберів "Баба Яга" по росіянах на Харківщині
04 березня 2025, 03:00Війська РФ вдарили по дитячій поліклініці в Сумах: виникла пожежа
04 березня 2025, 02:20Масована атака "шахедів" на Одесу: рятувальники показали наслідки обстрілів
04 березня 2025, 02:00Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"
04 березня 2025, 01:05Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджений енергооб'єкт, 4 поранених
04 березня 2025, 00:30Солдатами та літаками: прем'єр Британії розповів, як королівство буде підтримувати Україну
03 березня 2025, 23:55"Ми завжди ведемо облік втрат": Сирський розповів, де росіяни мали найбільше втрат
03 березня 2025, 23:35На Волині судитимуть підприємця, який заробляв на ухилянтах
03 березня 2025, 23:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »