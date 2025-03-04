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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про припинення військової допомоги від США. Він заявив, що українська влада вже має заздалегідь напрацьовані алгоритми дій

Про це повідомив президент України у своєму зверненні, передає RegioNews.

Президент України в своєму зверненні прокоментував ситуацію щодо подальшої долі військової допомоги від США. Він доручив представникам влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що прецедент із зупинкою американської допомоги вже був. Це сталося наприкінці січня. Тоді все швидко відновилось. За словами Володимира Зеленського, українська влада вже має алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації, бо "зараз не 2022 рік, зараз ми маємо засоби захисту". Проте для України також важливі партнерські відносини з США.

"Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде – мир буде достойним", - сказав президент України.

Він також додав, що є важливі новини від Європейської комісії. Зокрема, йдеться про додаткову ППО: це нові системи, додаткові ракети, які дадуть можливість захищати українські міста і села.

Нагадаємо, що після сварки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті у ЗМІ стали з'являтися меседжі про те, що президент США збирається скликати нараду щодо зупинки допомоги України.

У The NewYork Times повідомляли, що йдеться також про призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена.

Уже 4 березня така інформація лунала в багатьох американських ЗМІ, а в адміністрації Трампа заявляли, що це нібито необхідні заходи, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів.

Президент Зеленський напередодні зробив заяву щодо того, що Україна хоче переговорів. Проте спочатку потрібна заборона дронів та ракет, атак на цивільну та критичну інфраструктуру.