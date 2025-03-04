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04 березня 2025, 13:29

США не припиняли надавати Україні розвіддані, – ЗМІ

04 березня 2025, 13:29
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні розвідувальні дані

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел у військово-політичних колах, передає RegioNews.

"Що стосується передачі чи обміну розвідувальною інформацією –тут поки жодних змін українські органи ще не відчули, тут поки все, як раніше", – сказав один із співрозмовників видання.

Ще одне джерело сумнівається, що рішення адміністрації Дональда Трампа про зупинення озброєння торкнеться розвідувальних даних. Оскільки, за словами співрозмовника, "це інша лінія співпраці".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".

За словами журналіста "Голосу Америки", зупинення військових поставок від США насамперед торкнеться ракет для ППО, боєприпасів до HIMARS та артилерії.

Білий дім також звинуватив Володимира Зеленського у небажанні йти на домовленості з США та заявив, що Америка втомилася платити за війну.

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