Призупинення допомоги від США: що кажуть у Конгресі

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США за вказівкою Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України. Йдеться насамперед про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії

Про те, як на це повідомлення реагують конгресмени, розповів кореспондент "Голосу Америки" Остап Ярош, передає RegioNews.

"Цей акт відплати проти нашого союзника, який стоїть на передовій захисту свободи та демократії, не лише ганебний, він небезпечний.. … Я закликаю адміністрацію змінити курс", – зазначила сенаторка-демократка Джин Шагін, співголова комітету Сенату з іноземних відносин.

Зі схожими заявами виступили інші законодавці-демократи.

Натомість конгресмен-республіканець Чіп Рой в ефірі CNN заявив, що Дональд Трамп міг би зупинити військову допомогу для України ще раніше.

"Це те, що повинен зробити президент. Відверто кажучи, він міг би це зробити до п’ятничної перепалки з Зеленським. Президент сказав, що є три шляхи: або ви програєте, або втягуєте нас у війну, або укладаєте перемир'я. І президент має рацію, обравши перемир'я".

Рішення про зупинку військової допомоги привітали також інші республіканці з MAGA-крила. Але в партії були й ті, хто виступив проти такого кроку, - зокрема сенаторка С'юзен Коллінс:

"Я не думаю, що ми повинні зупиняти наші зусилля. Українці проливають кров … Я не відмовляюся від своєї підтримки України".

Поки неясно, наскільки довгою буде пауза в постачанні зброї, і чи може на це зараз якось вплинути Конгрес. The New York Times пише, що перерва триватиме доти, доки Дональд Трамп не визначить, що Україна продемонструвала "добросовісну готовність до мирних переговорів з Росією".

Як зазначає журналіст, минулого разу, коли Дональд Трамп оголосив про призупинення поставок зброї для України у 2019 році, це зрештою призвело до того, що демократи в Палаті представників оголосили йому імпічмент (хоча згодом Сенат виправдав президента). Цього разу обидві палати Конгресу контролюються республіканцями.

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили, що президент Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу США Україні.

Раніше ми повідомляли, що після скандальної зустрічі українського та американського президентів, Трамп заявив, що Путін хоче миру, а Зеленський – війни.