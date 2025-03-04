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04 марта 2025, 20:15

"Сейчас не 2022 год": Зеленский рассказал, если США остановит военную помощь

04 марта 2025, 20:15
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Фото: YouTube
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о прекращении военной помощи США. Он заявил, что украинские власти уже имеют заранее наработанные алгоритмы действий

Об этом сообщил президент Украины в своем обращении, передает RegioNews.

Президент Украины в своем обращении прокомментировал ситуацию по дальнейшей судьбе военной помощи от США. Он поручил представителям власти связаться с американскими коллегами и получить официальную информацию.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что прецедент с остановкой американской помощи уже был. Это произошло в конце января. Тогда все быстро восстановилось. По словам Владимира Зеленского, украинские власти уже имеют алгоритмы действий при любом развитии ситуации, потому что "сейчас не 2022 год, сейчас у нас есть средства защиты". Однако для Украины также важны партнерские отношения с США.

"Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований по отношению к Украине. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции. И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, - ни у кого ничего не выйдет, - мир будет достойним", - сказал президент Украины.

Он также добавил, что есть важные новости Европейской комиссии. В частности, речь идет о дополнительной ПВО: это новые системы, дополнительные ракеты, позволяющие защищать украинские города и села.

Напомним, что после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в СМИ стали появляться месседжи о том, что президент США собирается созвать совещание по остановке помощи Украины.

В The NewYork Times сообщалось, что речь идет также о приостановлении или отмене американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена.

Уже 4 марта такая информация звучала во многих американских СМИ, а в администрации Трампа заявляли, что это якобы необходимые меры, чтобы вынудить Украину сесть за стол переговоров.

Президент Зеленский накануне сделал заявление о том, что Украина хочет переговоров . Однако сначала требуется запрет дронов и ракет, атак на гражданскую и критическую инфраструктуру.

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