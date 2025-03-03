Нічна атака дронів: українська ППО збила понад 40 "шахедів" та БпЛА-імітаторів
Сьогодні вночі, 3 березня, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 46 дронів, ще 31 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Військові підтвердили збиття 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
"31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Нагадаємо, у Харкові російський БпЛА атакував багатоповерхівку. Постраждали восьмеро людей, серед них — 6-річна дитина.