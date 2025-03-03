Агенти РФ готували в Україні чотири теракти та низку диверсій

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Протягом вихідних СБУ та Нацполіція запобігли 4-м терактам і диверсіям, які мали відбутися в Україні на замовлення РФ

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Київщина

СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб РФ, який готував підрив одного із військових у місті Буча.

Фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з м. Ірпінь, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

За даними досудового розслідування, зловмисник виготовив саморобну бомбу за інструкцією свого куратора і для ліквідації військового вивчав його графік дня та маршрути пересування.

Агента затримали за місцем проживання, коли він готувався до вчинення злочину.

Львів

Кіберфахівці СБУ запобігли серії терактів, які мали відбутися біля місцевих будівель ТЦК та СП, а також Головного залізничного вокзалу міста.

Як встановило розслідування, виконавцем злочину мав бути 23-річний агент із Київщини, що погодився працювати на ворога в обмін на гроші.

За попередніми даними, після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка".

СБУ затримала виконавця "на гарячому", коли юнак закладав вибухівку поблизу залізничного вокзалу.

Чернігів

Викрито поплічника російських спецслужб, який причетний до підготовки низки терактів в області.

За матеріалами справи, фігурант мав виготовити вибухові пристрої та передати їх іншим особам для вчинення підривів військовослужбовців ЗСУ, працівників Національної поліції та інших силових структур.

Крім того, зловмисник виконував ще одне завдання РФ: за допомогою пляшок із легкозаймистою сумішшю він підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення РФ.

Вінниця

Нейтралізовано групу підпалювачів, які на замовлення РФ спалили дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

Для виконання ворожих завдань зловмисники спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші.

У подальшому вони надавали російському куратору підтверджуючі фото та відео своїх злочинів.

Наразі всі фігуранти отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст.111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 258 (терористичний акт);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.

Якщо вас чи ваших знайомих вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот "Спали ФСБешника".

Нагадаємо, нещодавно в Житомирі правоохоронці запобігли теракту. Трагедію міг вчинити 16-річний школяр, який був завербований росіянами.