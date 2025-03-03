У ГУР повідомили, скільки окупантів воюють проти України

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Чисельність сухопутної окупаційної армії РФ, що воює проти України, складає близько 620 тисяч осіб. Окрім цього, є тилові підрозділи військ ворога

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький, передає RegioNews.

"Якщо ми говоримо про сухопутний компонент, це приблизно 620 тисяч, причому понад 200 тисяч ― це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту", ― розповів генерал-майор.

Скібіцький зауважив, що ще 35 тисяч військовослужбовців росгвардії забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

За необхідності ці 35 тисяч окупантів можуть виконувати завдання в другому ешелоні ворога під час організації оборони.

Крім того, є війська, які здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіації, яка не базується в районах бойових дій, але залучається для нанесення ударів.

За даними розвідки, наразі РФ використовує більше 20 аеродромів, авіаційних баз на своїй території Росії для нанесення бомбових і ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 868 тисяч росіян.