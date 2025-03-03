РФ вдарила "Іскандером" по полігону на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені, триває перевірка

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У суботу, 1 березня, росіяни завдали ракетного удару по полігону у Дніпропетровській області, де перебували українські військові. На жаль, є загиблі та поранені. Компетентні органи проводять перевірку та встановлюють усі обставини трагедії

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий, передає RegioNews.

Він заявив, що наразі триває розслідування обставин трагедії і "всі винні будуть покарані".

"Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів. Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", ― йдеться у повідомленні.

Михайло Драпатий призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися".

Він заявив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, "хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих".

"Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу", ― наголосив Михайло Драпатий.

Нагадаємо, чисельність сухопутної окупаційної армії РФ, що воює проти України, складає близько 620 тисяч осіб. Окрім цього, є тилові підрозділи військ ворога.