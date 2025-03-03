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Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передает RegioNews.

По его словам, РФ значительно увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов.

"В их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно около 500 беспилотных летательных аппаратов", – сказал Скибицкий.

Он отметил, что типы беспилотников, которые сейчас используются, включают боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки являются имитационные цели.

"Фактически, это все просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где - без нее", - подчеркнул генерал-майор, – подчеркнул генерал-майор.

Напомним, сегодня ночью, 3 марта, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 46 дронов, еще 31 локационно потеряны.

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за атаки БПЛА повреждены промышленное предприятие, медучреждение и дома, ранены.