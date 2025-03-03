11:25  03 марта
Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина
10:12  03 марта
В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
10:06  03 марта
Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
UA | RU
UA | RU
03 марта 2025, 11:44

Россия планирует запускать по Украине одновременно 500 БпЛА

03 марта 2025, 11:44
Читайте також українською мовою
фото: Силы обороны юга
Читайте також
українською мовою

Россия значительно нарастила производство дронов и планирует запускать по Украине одновременно примерно 500 БпЛА

Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передает RegioNews.

По его словам, РФ значительно увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов.

"В их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно около 500 беспилотных летательных аппаратов", – сказал Скибицкий.

Он отметил, что типы беспилотников, которые сейчас используются, включают боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки являются имитационные цели.

"Фактически, это все просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где - без нее", - подчеркнул генерал-майор, – подчеркнул генерал-майор.

Напомним, сегодня ночью, 3 марта, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 46 дронов, еще 31 локационно потеряны.

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за атаки БПЛА повреждены промышленное предприятие, медучреждение и дома, ранены.

Украина РФ производство БПЛА ПВО ГУР
Агенты РФ готовили в Украине четыре теракта и ряд диверсий
03 марта 2025, 10:57
РФ ударила "Искандером" по полигону на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые, продолжается проверка
03 марта 2025, 10:45
В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
03 марта 2025, 10:12
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
В Украине стартовал проект "Линия дронов": что известно
03 марта 2025, 14:10
За деньги переводили бойцов в тыл: в Одессе задержаны два военнослужащих
03 марта 2025, 13:52
Зеленский рассказал, что заставит Россию прекратить воздушный террор
03 марта 2025, 13:49
Ракетный удар по полигону на Днепропетровщине: ГБР открыло уголовное производство
03 марта 2025, 13:35
В Ровенской области будут судить мужчину, который издевался над родной матерью
03 марта 2025, 13:26
На Буковине эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен почти в три раза
03 марта 2025, 13:22
Резня в ТРЦ в Чернигове: полиция задержала нападавшего
03 марта 2025, 13:10
Авиаудар по Донетчине: чрезвычайники спасли из-под завалов человека
03 марта 2025, 12:49
В Кировоградской области чиновника будут судить за незаконную вырубку деревьев на 11 млн грн
03 марта 2025, 12:48
Британия выделит Украине средства на закупку более 5 тысяч ракет-перехватчиков LMM
03 марта 2025, 12:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »