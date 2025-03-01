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01 березня 2025, 09:12

Трамп заявив, що Путін хоче миру, а Зеленський – війни

01 березня 2025, 09:12
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фото: dw.com
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Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 28 лютого, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським не була успішною, а український лідер не хоче закінчити війну

Як передає RegioNews, про це Трамп повідомив журналістам біля Білого дому.

У розмові з журналістами президент США заявив, що шукає миру у війні між Росією та Україною, натомість Зеленський хоче продовжувати воювати.

"Я хочу негайного миру. Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти – він хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні: це (Зеленський) людина, яка хоче змусити нас підписатися і продовжувати боротися ", – заявив американський лідер.

Він також сказав, що Зеленський "перегнув палицю" в Овальному кабінеті.

Трамп додав, що США не збираються продовжувати воювати, а хочуть закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, в Трампа зявили, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні.

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