Британія та Франція працюватимуть з Україною, щоб представити мирний план США, — Стармер

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть спільно з Україною, щоб представити мирний план Сполученим Штатам Америки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Guardian.

"Після обговорень із Зеленським, Трампом і Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та, "можливо, одним або двома іншими" країнами працюватимуть з Києвом, щоб зупинити війну", — цитує видання британського прем'єра.

За словами Кіра Стармера, цей мирний план буде представлений США. Він додав, що Дональд Трамп, на відміну від Путіна, хоче бачити міцний мир в Україні, незважаючи на його риторику та ставлення до Володимира Зеленського.

Під "тривалим миром" Стармер має на увазі "захист США", "гарантії безпеки" від європейських країн і "сильну Україну", озброєну такими оборонними можливостями, щоб протистояти російському вторгненню.

"Для мене складові міцного миру — це сильна Україна, яка у разі потреби може воювати; обговорити європейський елемент для гарантій безпеки, і тому я налаштований на те, що ми будемо робити; і захисний механізм США. Це пакет, усі три частини мають бути на місці, і це те, над чим я наполегливо працюю, щоб об’єднати", — заявив Кір Стармер.

Нагадаємо, Трамп і Зеленський посварились ще до переговорів у Білому Домі.

Після цього у Трампа зявили, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні.

Видання Financial Times повідомило, що відновити стосунки Зеленського із Трампом вже неможливо.

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