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У Білому Домі під час зустрічі Зеленського і Трампа почалась сварка

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Прямо під час зустрічі двох лідерів між ними почалась сварка в присутності преси. Перепалка почалась після слів президента України Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ до переговорного процесу.

Зеленський заявив Дональду Трампу, що США не мають право вказувати Україні, що робити. Дональд Трамп заявив, що Зеленський (тобто, Україна) не має "карт" у переговорах. При цьому американському лідеру не вистачає від України вдячності.

Зокрема, Зеленський заявляв, що Путін почав війну ще в 2014 році, проте ніхто з цим нічого не зробив. Трамп заявив, що без американської зброї Україна вже швидко програла б. На це Зеленський відповів саркастично про "три дні", про які говорив Путін на початку повномасштабної війни.

Також під час сварки Трамп заявив, що знає, що Україна не виграє. Він також казав, що Зеленський "грає в азартні ігри з Третьою світовою". Після конфлікту лідери пішли на переговори "за закритими дверима".

Слід зазначити, що починалась зустріч двох лідерів більш-менш мирно. Дональд Трамп навіть казав про те, що США будуть продовжувати надавати зброю Україні.