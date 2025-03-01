У Financial Times повідомили, що відновити стосунки Зеленського із Трампом вже неможливо

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Суперечка Дональда Трампа та Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті завдала такої шкоди їхнім стосункам, що відновити їх вже неможливо, вона «потішить Путіна»

Як передає RegioNews, про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що візит був присвячений підписанню угоди про видобуток корисних копалин, яка мала зміцнити інтерес США до України у майбутньому. Однак він перетворився на гнівну суперечку, яка, схоже, виявила багаторічну напругу та недовіру між двома лідерами.

FT пише, що, суперечка, схоже, почалася, коли Зеленський сказав, що ніколи не погодиться на просте припинення вогню, тому що Путін ніколи його не буде дотримуватися.

Видання зауважує, що європейські лідери, схоже, зрозуміли, що якщо вони хочуть силою домогтись припинення вогню в Україні, то їм доведеться робити це самим.

Нагадаємо, у Трампа зявили, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні.