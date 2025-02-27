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27 лютого 2025, 12:56

Зеленського запросили на саміт лідерів Євросоюзу, який відбудеться 6 березня

27 лютого 2025, 12:56
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фото: AFP/East News
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Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів країн ЄС і президента України Володимира Зеленського взяти участь у спеціальній зустрічі у Брюсселі 6 березня

Про це йдеться в листі-запрошені, який оприлюднений на сайті Євроради, передає RegioNews.

"Я хотів би запросити вас на спеціальну Європейську раду 6 березня, яка буде присвячена європейській обороні та Україні", – йдеться у запрошенні.

За словами Кошти, головною метою стане обговорення, яке було започатковано під час неформальної зустрічі лідерів 3 лютого.

"Для нас є важливим обмінятися поглядами, як надалі підтримувати Україну та які принципи мають поважатися під час просування вперед. ЄС та його країни-члени готові прийняти більше відповідальності за європейську безпеку. Ми маємо бути підготовленими до ймовірних європейських внесків у безпекові гарантії, які є необхідними для забезпечення тривалого миру в Україні", – написав Кошта.

Відомо, що зустріч почнеться із традиційного спілкування лідерів країн ЄС із президенткою європейського парламенту Робертою Мецолою.

Потім відбудеться діловий обід за участю Зеленського. Після цього глави держав та урядів проведуть поглиблену дискусію щодо європейської оборони та щодо України.

Як відомо, 23 лютого президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що скликав країни-члени ЄС на екстрений саміт 6 березня. Учасники обговорюватимуть питання української та європейської безпеки.

Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна має всі шанси стати членом Європейського Союзу вже до 2030 року.

Раніше ми повідомляли, що на думку економіста та футуролога Андрія Длігача, Росія не заплатить за своє вторгнення до України.

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