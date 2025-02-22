В Україні 35% фахівців протимінної діяльності – жінки

фото: Міноборони

Частка жінок, залучених до протимінної діяльності в Україні, становить понад 35%

Про це розповіли в Міністерстві оборони, передає RegioNews.

"Наша мета – забезпечити рівні можливості для всіх, включаючи жінок, людей з інвалідністю та представників різних соціальних і культурних груп. Наприклад, нині частка жінок, залучених до протимінної діяльності, становить понад 35%", – зазначив заступник начальника головного управління протимінної діяльності Олег Шуварський.

Також раніше Міноборони повідомляло про плани залучати ветеранів до роботи у сфері протимінної діяльності.

В оборонному відомстві нагадали, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підрозділи Сил безпеки та оборони обстежили та очистили 592 197 гектарів територій та знешкодили 910 064 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень.