16:11  22 лютого
Спецпредставник США відвідав поранених українських військових
11:04  22 лютого
Польський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
10:39  22 лютого
У Києві нетверезий водій врізався в автобус: постраждала жінка
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2025, 15:50

В Україні 35% фахівців протимінної діяльності – жінки

22 лютого 2025, 15:50
Читайте также на русском языке
фото: Міноборони
Читайте также
на русском языке

Частка жінок, залучених до протимінної діяльності в Україні, становить понад 35%

Про це розповіли в Міністерстві оборони, передає RegioNews.

"Наша мета – забезпечити рівні можливості для всіх, включаючи жінок, людей з інвалідністю та представників різних соціальних і культурних груп. Наприклад, нині частка жінок, залучених до протимінної діяльності, становить понад 35%", – зазначив заступник начальника головного управління протимінної діяльності Олег Шуварський.

Також раніше Міноборони повідомляло про плани залучати ветеранів до роботи у сфері протимінної діяльності.

В оборонному відомстві нагадали, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підрозділи Сил безпеки та оборони обстежили та очистили 592 197 гектарів територій та знешкодили 910 064 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень.

Міноборони жінки міна вибухотехніки війна вибухонебезпечні предмети
На Харківщині російський дрон атакував цивільне авто: є поранені
22 лютого 2025, 13:11
На Кіровоградщині російський дрон влучив у підприємство: обійшлось без жертв
22 лютого 2025, 10:47
Росія запустила по Україні 162 безпілотники: як відпрацювала ППО
22 лютого 2025, 09:12
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Росіяни скинули 7 авіабомб на Костянтинівку: фото та відео наслідків
22 лютого 2025, 17:05
В Одесі чоловік вистрелив у військовослужбовця ТЦК
22 лютого 2025, 16:38
Спецпредставник США відвідав поранених українських військових
22 лютого 2025, 16:11
У Херсоні росіяни скинули вибухівку на автівку: поранено чоловіка
22 лютого 2025, 15:05
Обстріл Костянтинівки на Донеччині: під завалами можуть бути люди
22 лютого 2025, 14:31
Наслідки російського удару по ЧАЕС: загрози для населення немає
22 лютого 2025, 14:15
Зеленський не готовий підписати угоду зі США щодо корисних копалин, — Sky News
22 лютого 2025, 13:22
На Харківщині російський дрон атакував цивільне авто: є поранені
22 лютого 2025, 13:11
США можуть вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини, - ЗМІ
22 лютого 2025, 12:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »