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02 лютого 2025, 10:00

Стало відомо, скільки українців загинуло від вибухонебезпечних предметів з початку вторгнення РФ

02 лютого 2025, 10:00
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фото: ДСНС
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Станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень

Як передає RegioNews, про це Центр протимінної діяльності повідомив у Facebook.

За його даними, від початку повномасштабної війни Росії проти України сталося майже 800 інцидентів, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

"З початку повномасштабного вторгнення, серед населення в Україні відбулося 783 (+23) інцидента, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Постраждало 1 121 осіб, з яких 327 (+6) загинули і 794 (+20) отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Найбільше таких випадків було зафіксовано на полях – 191, подвір’ях – 183, дорогах – 147 та в лісах – 127.

За даними Української Асоціації Гуманітарного Розмінуванн, повне розмінування України може зайняти понад 750 років.

Західні аналітики вважають, що хоча бойові дії, що тривають, унеможливлюють точні дослідження, масштаби та концентрація боєприпасів роблять Україну більше забрудненою, ніж Афганістан та Сирія.

Нагадаємо, у Полтаві оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ 1 лютого.

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