На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойові частини двох російських дронів

фото: Національна поліція

Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили бойові частини двох російських дронів, які впали на території області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Сумському районі місцеві жителі виявили уламки ворожого ударного безпілотника. Найнебезпечнішою частиною знахідки виявилася 50-кілограмова бойова частина, що не здетонувала при падінні. Вибухотехніки поліції провели ретельний огляд і успішно її знешкодили.

На іншій локації, посеред поля, фахівці виявили ще один збитий БПЛА. Його бойова частина була майже вдвічі більшою за попередню — 90 кілограмів вибухової потужності.

Вибухотехніки ліквідували небезпеку, не допустивши загрози для людей.

Після успішного розмінування обидві бойові частини були вивезені у спеціально відведене місце та знищені контрольованим підривом.

Нагадаємо, в Шосткинському районі Сумської області співробітники ДСНС виявили на даху п'ятиповерхівки бойову частину "шахеда".

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по Сумах.