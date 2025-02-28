На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойові частини двох російських дронів
Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили бойові частини двох російських дронів, які впали на території області
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
У Сумському районі місцеві жителі виявили уламки ворожого ударного безпілотника. Найнебезпечнішою частиною знахідки виявилася 50-кілограмова бойова частина, що не здетонувала при падінні. Вибухотехніки поліції провели ретельний огляд і успішно її знешкодили.
На іншій локації, посеред поля, фахівці виявили ще один збитий БПЛА. Його бойова частина була майже вдвічі більшою за попередню — 90 кілограмів вибухової потужності.
Вибухотехніки ліквідували небезпеку, не допустивши загрози для людей.
Після успішного розмінування обидві бойові частини були вивезені у спеціально відведене місце та знищені контрольованим підривом.
Нагадаємо, в Шосткинському районі Сумської області співробітники ДСНС виявили на даху п'ятиповерхівки бойову частину "шахеда".
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по Сумах.