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28 лютого 2025, 15:55

На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойові частини двох російських дронів

28 лютого 2025, 15:55
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фото: Національна поліція
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Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили бойові частини двох російських дронів, які впали на території області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Сумському районі місцеві жителі виявили уламки ворожого ударного безпілотника. Найнебезпечнішою частиною знахідки виявилася 50-кілограмова бойова частина, що не здетонувала при падінні. Вибухотехніки поліції провели ретельний огляд і успішно її знешкодили.

На іншій локації, посеред поля, фахівці виявили ще один збитий БПЛА. Його бойова частина була майже вдвічі більшою за попередню — 90 кілограмів вибухової потужності.

Вибухотехніки ліквідували небезпеку, не допустивши загрози для людей.

Після успішного розмінування обидві бойові частини були вивезені у спеціально відведене місце та знищені контрольованим підривом.

Нагадаємо, в Шосткинському районі Сумської області співробітники ДСНС виявили на даху п'ятиповерхівки бойову частину "шахеда".

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по Сумах.

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