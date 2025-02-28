Технопарк Сил оборони поповнив робот "Гулівер"
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ універсальний наземний роботизований комплекс "Гулівер"
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах
"НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів", — йдеться в повідомленні.
У відомстві зауважили, що, залежно від комплектації "Гулівер" може виконувати завдання із мінування. Робот може доставляти понад 300 кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям. Тягового зусилля НРК вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик.
Крім того, "Гулівер" поміщається у кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає круті схили. Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку.
Нагадаємо, технопарк Сил оборони поповнив роботизований всюдихід "Равлик".
Раніше ЗСУ отримали універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.