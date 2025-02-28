Технопарк Сил оборони поповнив робот "Гулівер"

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ універсальний наземний роботизований комплекс "Гулівер"

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах

"НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважили, що, залежно від комплектації "Гулівер" може виконувати завдання із мінування. Робот може доставляти понад 300 кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям. Тягового зусилля НРК вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик.

Крім того, "Гулівер" поміщається у кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає круті схили. Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку.

Нагадаємо, технопарк Сил оборони поповнив роботизований всюдихід "Равлик".

Раніше ЗСУ отримали універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.