Скандал у Празі: водій трамвая накинувся з кулаками на українців із дитиною

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В соцмережах з'явилося відео, на якому видно як водій трамваю спочатку кричить, ображає сім'ю, а потім б'є чоловіка, який тримає на руках дитину

Про це повідомляє Gromada.cz із посиланням на повідомлення авторки відео, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 27 лютого у трамваї №9382 в Празі.

Керманичу трамвая нібито не сподобалося, що дитина стояла ногами на сидінні і дивилася у вікно. Дідусь хлопчика показав, що взуття дитини чисте, а бабуся всіляко намагалася залагодити конфлікт, але марно.

Із криками "Геть! Ти не маєш права бути в цій країні", на тлі ридання дитини, водій вдарив 63-річного чоловіка.

Водій обернувся до інших пасажирів та наказав їм "подякувати цим людям за те, що ми нікуди далі не поїдемо".

Зрештою сім'я покинула транспортний засіб.

Нагадаємо, в столиці будуть судити чоловіка, який вистрілив людині в обличчя. Відомо, що це сталося, коли обидва чоловіків вигулювали собак.