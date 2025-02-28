20:26  27 лютого
У Києві патрульне авто врізалося у легковик і поїхало з місця ДТП: у поліції відреагували
02:34  28 лютого
Порятунок Мазлі: на Закарпатті затримали чоловіка, який знущався з коня
04:15  28 лютого
Бійці ГУР показали, як під Покровськом спопелили російські гаубиці
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2025, 11:35

Скандал у Празі: водій трамвая накинувся з кулаками на українців із дитиною

28 лютого 2025, 11:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В соцмережах з'явилося відео, на якому видно як водій трамваю спочатку кричить, ображає сім'ю, а потім б'є чоловіка, який тримає на руках дитину

Про це повідомляє Gromada.cz із посиланням на повідомлення авторки відео, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 27 лютого у трамваї №9382 в Празі.

Керманичу трамвая нібито не сподобалося, що дитина стояла ногами на сидінні і дивилася у вікно. Дідусь хлопчика показав, що взуття дитини чисте, а бабуся всіляко намагалася залагодити конфлікт, але марно.

Із криками "Геть! Ти не маєш права бути в цій країні", на тлі ридання дитини, водій вдарив 63-річного чоловіка.

Водій обернувся до інших пасажирів та наказав їм "подякувати цим людям за те, що ми нікуди далі не поїдемо".

Зрештою сім'я покинула транспортний засіб.

Нагадаємо, в столиці будуть судити чоловіка, який вистрілив людині в обличчя. Відомо, що це сталося, коли обидва чоловіків вигулювали собак.

Чехія Прага скандал українці дитина Побиття водій трамвай
У Броварах чоловік до смерті забив місцевого мешканця
28 лютого 2025, 05:48
На Тернопільщині 25-річний молодик до смерті побив бабусю
28 лютого 2025, 03:10
Незаконно мобілізували та побили до смерті: на Полтавщині після жорстокого побиття загинув військовий
27 лютого 2025, 19:27
Всі новини »
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
Судова диверсія: 2 мільярди заблоковані напередодні розрахунків з держбюджетом
28 лютого 2025, 11:15
Візит Зеленського до США: стали відомі деталі
28 лютого 2025, 10:55
У колодязі знайшли мертвим черкащанина, якого шукали 10 днів
28 лютого 2025, 10:53
В Одесі накрили мережу нелегальних гральних залів
28 лютого 2025, 10:47
На війні загинув ще один син письменниці Світлани Поваляєвої
28 лютого 2025, 10:37
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів і 50 артсистем росіян
28 лютого 2025, 10:10
Війська РФ били безпілотниками по Сумах: постраждали жінка та дівчина
28 лютого 2025, 09:50
ЗСУ знищили два російські танки Т-90 на Покровському напрямку
28 лютого 2025, 09:34
Масована атака дронів: ППО збила понад 100 "шахедів" та БпЛА-імітаторів
28 лютого 2025, 09:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Всі публікації »
Юрій Луценко
Сергій Фурса
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »