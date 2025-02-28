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28 лютого 2025, 03:10

На Тернопільщині 25-річний молодик до смерті побив бабусю

28 лютого 2025, 03:10
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Подія сталася днями у Лановецькому районі. Тіло жінки на веранді будинку виявив її сусід

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік проходив повз помешкання сусідки й помітив на подвір'ї її розкиданий одяг. Знайома не відгукувалася і він зайшов до її будинку й на веранді побачив 74-річну жінку, яка не подавала ознак життя. Він викликав правоохоронців. Жінка померла від численних травм – її побили, що підтвердив розтин.

У будинку поліцейські виявили 25-річного онука жінки у стані сильного алкогольного сп'яніння. Що сталося – він не пам'ятав.

Фігуранта затримали. Йому оголосили підозру.

Вирішується питання про обрання молодику запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті 71-річну матір.

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