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27 лютого 2025, 19:27

Незаконно мобілізували та побили до смерті: на Полтавщині після жорстокого побиття загинув військовий

27 лютого 2025, 19:27
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Фото: Олег Кравченко
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На Полтавщині у військовій частині побили військового. Згодом чоловік помер. Його родичі зазначили, що його навіть не мали права мобілізувати через його діагноз

Про це повідомляє видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Жителька Полтави Ольга Медяник повідомила, що її 54-річного брата, військового Олега Кравченка, під час несення служби у військовій частині Ніжина жорстоко побили. На жаль, від отриманих травм чоловік помер. При цьому жінка додала, що її брат взагалі не повинен був бути мобілізований, бо мав психічну хворобу.

Ольга пояснила, що Олег Кравченко давно мав психічне захворювання - діагноз "маніакальний психоз". Тому він в принципі не повинен був служити. На початку повномасштабної війни він сам пішов до ТЦК, але тоді йому відмовили саме через його діагноз. Проте вже в липні 2024 року 54-річного чоловіка визнали придатним та видали мобілізаційне розпорядження. За словами матері військового, нормального медичного огляду її сину не проводили.

Жінка розповіла, що приблизно півтора тижня тому їй подзвонив син та розповів, що його побили й відбили селезінку. Він також розповів, що в нього були вибиті зуби. З часом Олегу стало гірше, його відправили у госпіталь. Однак термінову медичну допомогу йому надати не змогли та відправили його до матері в Полтаву. Коли його привезли додому, в нього майже не було тиску. Матір викликала медиків, але наступного дня в лікарні чоловік помер.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, що громадянин із таким прізвищем, ім’ям, по батькові був призваний за мобілізацією 26 липня 2024 року. Також він додав, що протягом цього часу чоловік міг повторно пройти ВЛК, якби він був непридатним або його незаконно мобілізували.

За словами матері загиблого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до загибелі потерпілого. Цю ж інформацію підтвердили в поліції. Тепер триває розслідування.

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