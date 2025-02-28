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28 лютого 2025, 05:48

У Броварах чоловік до смерті забив місцевого мешканця

28 лютого 2025, 05:48
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фото: Нацполіція
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У Броварах на Київщині під час конфлікту місцевий мешканець жорстоко побив 34-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За даними слідства, між фігурантом та його знайомим виникла сварка. Під час конфлікту 38-річний зловмисник завдав декілька ударів кулаком по обличчю. Постраждалого з травмою голови доставили до Броварської лікарні, де він помер. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, в селі Бишів Фастівського району чоловік забив до смерті свого приятеля.

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