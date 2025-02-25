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25 лютого 2025, 17:09

Вистрілив в обличчя через сварку собак: киянина судитимуть за постріл в людину

25 лютого 2025, 17:09
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Фото: Нацполіція
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У столиці будуть судити чоловіка, який вистрілив людині в обличчя. Відомо, що це сталося, коли обидва чоловіків вигулювали собак

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці відправили на лаву підсудних чоловіка, який під час вигулу собак вистрілив в обличчя місцевому жителю. Сам інцидент стався на початку цього року в Голосіївському районі столиці.

Відомо, що двоє чоловіків вигулювали собак. Між тваринами сталась сутичка. Через це зловмисник вистрілив з травматичної зброї в обличчя потерпілому. Після цього він втік з місця події.

Внаслідок пострілу 30-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи та був госпіталізований до лікарні. 53-річному обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті влаштував стрілянину п'яний прикордонник. Молодший сержант під час чергування відкрив вогонь у котельні, здійснивши 30 пострілів з АК-74. На щастя, ніхто не постраждав.

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