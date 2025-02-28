Візит Зеленського до США: стали відомі деталі

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Візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки 28 лютого почнеться із зустрічі з сенаторами. Після він поїде на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом

Про це "Європейській правді" повідомили в Офісі Президента України, передає RegioNews.

Програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.

Після президент України він вирушить до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, що розпочнеться в Овальному кабінеті близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом). Перед цією зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.

О 13:00 за Вашингтоном заплановані заяви обох президентів для медіа та спільна пресконференція.

Перед тим відбудеться підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Далі Володимир Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона говоритиме з Дональдом Трампом не лише про угоду про корисні копалини. У планах обговорення ширшого кола питань.

Раніше повідомлялося, що Зеленський приїде до Вашингтона 28 лютого на тлі погодження угоди про корисні копалини.

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