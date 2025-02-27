В МЗС розповіли, що обговорить Зеленський на зустрічі з Трампом

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Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона говоритиме з Дональдом Трампом не лише про угоду про корисні копалини. У планах обговорення ширшого кола питань

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу 27 лютого, передає RegioNews.

Представник МЗС зазначив, що на зустрічі лідерів йтиметься про наступні кроки в рамках двостороннього партнерства.

"Думаю, що обговорюватимуть якраз подальшу підтримку. І, скажімо так, які наступні кроки, документи будуть продовженням цієї рамкової угоди про копалини", – сказав Тихий.

Він додав, що делегація, зокрема, говоритиме з американською стороною про домовленості, які будуть іти після підписання рамкової угоди. Зокрема, про створення інвестиційного фонду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтона вже цієї п’ятниці, 28 лютого, на тлі погодження угоди про корисні копалини.