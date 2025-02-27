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Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви щодо переговорів про припинення війни в Україні. Він заявив, що переговори з РФ просуваються добре

Про це Дональд Трамп сказав під час пресконференції, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він буде намагатися повернути Україні якомога більше територій. При цьому він підкреслив, що його стосунки з українським лідером Володимиром Зеленським стали "дещо напруженими". Цікаво, що тепер Трамп "забув", що він називав Зеленського диктатором, і вже каже, що не міг таке сказати.

Також президент США заявив, що Путін, на його думку, буде дотримуватися свого слова. Він також підкреслив, що угода з РФ буде стійкою.

"Росія діяла дуже добре. Ми значно просунулись у досягненні мирної угоди", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що раніше президент США публічно засумнівався в тому, чи спрацює спроба укласти мирну угоду. Він заявив, що намагатиметься зробити найкращу угоду і для України, і для Росії. Проте, підкреслив Трамп, ще невідомо, чи вийде це зробити.