Посилять ППО: Ірландія передасть Україні радари Giraffe

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Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським анонсував передачу нашій державі радарів Giraffe

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає RegioNews.

Зазначається, що дорогою до Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський у Шенноні провів зустріч із Мікхолом Мартіном.

"Окрема увага – контролю неба, участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Мікхол Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари Giraffe" – йдеться у повідомленні.

Як відомо, РЛС Giraffe призначені для роботи в єдиному комплексі із зенітно-ракетними комплексами малої дальності RBS-70, RBS-90 та Skyguard. Вони забезпечують дальність виявлення повітряних цілей на відстані до 75 км.

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