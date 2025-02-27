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27 лютого 2025, 21:54

У США розповіли, скільки американці можуть заробити на українських надрах

27 лютого 2025, 21:54
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Ілюстративне фото
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У США готуються до підписання з Україною угоди про корисні копалини. В Білому Домі озвучили суму, яку Штати можуть заробити на цьому

Про це повідомляє Newsnation, передає RegioNews.

Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт прокоментував майбутню угоду про копалини з Україною. За його словами, США сподіваються заробити на цій угоді близько 20 мільярдів доларів. При цьому він підкреслив, що президент США Дональд Трамп бачить в цій угоді не лише економічні плюси, але й в сфері національної безпеки.

"Адже ці критично важливі мінерали необхідні для виробництва комп’ютерів та багатьох інших речей, але й у тому, що американська власність на цих родовищах допоможе їх захистити. Адже, звісно, ніхто не захоче атакувати об'єкти, що належать США", - заявив Кевін Хассетт.

Слід зазначити, що напередодні Кабмін ухвалив рішення, які потрібні для підписання угоди України та США про надра. Повідомлялося, що в угоді йдеться, зокрема, про створення інвестиційного фонду відбудови. Ці кошти Україна зможе витрачати виключно на відбудову зруйнованої інфраструктури.

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