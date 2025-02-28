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28 февраля 2025, 10:55

Визит Зеленского в США: стали известны детали

28 февраля 2025, 10:55
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Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США 28 февраля начнется со встречи с сенаторами. Затем он поедет на встречу с американским лидером Дональдом Трампом

Об этом "Европейской правде" сообщили в Офисе Президента Украины, передает RegioNews.

Программа визита начнется с утренней встречи Зеленского с сенаторами США.

После президент Украины он отправится в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, который начнется в Овальном кабинете около 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву). Перед этой встречей предусмотрены краткие заявления для СМИ.

В 13:00 за Вашингтоном запланированы заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция.

Перед этим состоится подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Затем Владимир Зеленский отправится в Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон будет говорить с Дональдом Трампом не только о соглашении о полезных ископаемых. В планах обсуждения более широкого круга вопросов.

Ранее сообщалось, что Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля на фоне согласования соглашения о полезных ископаемых.

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