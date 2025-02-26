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26 лютого 2025, 10:56

Трамп каже, що вже 28 лютого може зустрітися із Зеленським

26 лютого 2025, 10:56
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фото: ВВС
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Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Вашингтона вже цієї п’ятниці, 28 лютого, на тлі погодження угоди про корисні копалини

Про це пише видання The New York Post, передає RegioNews.

"Я чув, що він (Зеленський — ред.) приїжджає в п'ятницю. Я не проти, якщо він захоче. І якщо він захоче підписати ( ред. угоду) разом зі мною. Я розумію, що це велика угода, дуже велика", — сказав Трамп під час спілкування із журналістами.

Раніше він заявив, що Зеленський може приїхати до Вашингтона цього або наступного тижня, щоб особисто підписати угоду щодо корисних копалин.

Видання не може підтвердити, чи дійсно був запланований візит між двома лідерами.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Україна та США погодили умови договору про корисні копалини та навели деталі документа.

Відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде Міністерство економіки.

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо.

Раніше ми повідомляли, Дональд Трамп може зустрітись із Володимиром Зеленським наступного тижня. Обговорюватимуть підписання угоди України та США щодо рідкісноземельних металів.

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