Усилят ПВО: Ирландия передаст Украине радары Giraffe

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Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал передачу нашему государству радаров Giraffe

Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что по дороге в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский в Шенноне провел встречу с Микхолом Мартином.

"Отдельное внимание – контролю неба, участия Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военных. Микхол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe" – говорится в сообщении.

Как известно, РЛС Giraffe предназначены для работы в едином комплексе с зенитно-ракетными комплексами малой дальности RBS-70, RBS-90 и Skyguard. Они обеспечивают дальность обнаружения воздушных целей на расстоянии до 75 км.

Напомним, Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи в 5,69 млрд долларов. Также Лондон введет против РФ новый пакет санкций.

Также Швеция предоставит помощь для усиления украинской ПВО.