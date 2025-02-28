Усилят ПВО: Ирландия передаст Украине радары Giraffe
Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал передачу нашему государству радаров Giraffe
Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что по дороге в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский в Шенноне провел встречу с Микхолом Мартином.
"Отдельное внимание – контролю неба, участия Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военных. Микхол Мартин сообщил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe" – говорится в сообщении.
Как известно, РЛС Giraffe предназначены для работы в едином комплексе с зенитно-ракетными комплексами малой дальности RBS-70, RBS-90 и Skyguard. Они обеспечивают дальность обнаружения воздушных целей на расстоянии до 75 км.
Напомним, Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи в 5,69 млрд долларов. Также Лондон введет против РФ новый пакет санкций.
Также Швеция предоставит помощь для усиления украинской ПВО.