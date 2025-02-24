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24 лютого 2025, 16:37

Швеція надасть допомогу для посилення української ППО

24 лютого 2025, 16:37
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Прем'єр-міністр Швеції 24 лютого прибув з візитом до Києва. Він оголосив про новий пакет допомоги для України

Про це повідомив голова уряду Швеції Ульф Крістерссон, передає RegioNews.

За його словами, Швеція оголошує про новий пакет допомоги. Це 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України.

"Я сьогодні в Києві. Останні три роки український народ бореться за свободу і безпеку — свою і нашу. Сьогодні ми оголошуємо 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України. Зміцнення спроможності України захищатися від російської агресії також підвищує нашу безпеку", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що Британія анонсувала рекордну допомогу Україні. Країна надасть допомогу в розмірі 4,5 мільярда стерлінгів (це близько 5,59 мільярдів доларів). Також Британія запроваджує новий найбільший пакет санкцій проти РФ. Очікується, що також на зустрічі країн "Великої сімки" обговорюватимуть зниження цін на нафту, що також "вдарить" по РФ.

Швеція ППО допомога
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