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27 лютого 2025, 14:35

У ЗСУ вважають, що Україна має готуватися до наступної фази війни з РФ

27 лютого 2025, 14:35
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фото: ілюстративне
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Після оголошення перемир’я Україна повинна підготуватися до наступної фази війни з Росією, яка, на жаль, неминуча

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю "Українському радіо" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

На його думку, допоки в РФ залишається чинна система влади, загроза для нашої країни існуватиме. Зокрема перемир’я буде використано для підготовки нового нападу.

"Ми теж маємо в максимально стислі строки провести загальне навчання населення хоча би базової фахової підготовки", – вважає Тимочко.

Також він зазначив, що потрібно розширити ракетні програми і програми безпілотних літальних систем, оскільки Україна в людському плані поступається кількісно противнику.

Раніше стало відомо, скільки "обмежено придатних" українців, які мають пройти медкомісію до 5 червня.

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