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Британія надасть Україні найбільший пакет допомоги у розмірі 4,5 млрд стерлінгів (5,69 млрд доларів). Також Лондон введе проти РФ новий пакет санкцій

Про це заявив голова британського уряду Кіра Стармера під час саміту "Підтримай Україну", передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

"Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить – надає 4,5 млрд стерлінгів військової допомоги, більше, ніж коли-небудь", – заявив він.

У тому ж числі Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії. За його словами, він також обговорюватиме це під час зустрічі "Великої сімки" (G7).

"Я вважаю, що країни G7 мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях", – наголосив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Зокрема, він включає ракети для IRIS-T, дрони та артснаряди.