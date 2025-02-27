Хто залишиться без світла в останній день зими: офіційна заява Укренерго
У п'ятницю, 28 лютого, в Україні діятимуть заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Відключення діятимуть у такі проміжки:
- 05:00 – 10:00;
- 16:00 – 22:00.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
"Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", — йдеться у повідомленні.
Енергетики просять населення споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, раніше в Укренерго розповіли, як українська енергосистема тримається три роки в умовах повномасштабної війни.
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